Ha problémás a bőröd, esetleg szeretnéd csökkenteni, megelőzni a ráncokat, vagy egyszerűen tudatos bőrápoló vagy, akkor a te terméked a retinol. Ez az a szer, amelynek minden nő polcán ott a helye, mert túlzás nélkül állíthatjuk, hogy csodákra képes a bőrrel. Nem véletlen, hogy ezt az összetevőt előszeretettel alkalmazzák a szépségiparban, az azonban meglepő, hogy a legtöbb hétköznapi ember milyen keveset is tud a retinol hatásáról és használatáról. Az nem kérdés, hogy a bőrápolásban ő a császár, az azonban igen, hogy hogyan érdemes beépíteni a bőrápolási rutinunkba. Nézzük, mi is az a retinol, mitől számít csodaszernek, és mire kell figyelnünk, ha alkalmazni szeretnénk.



Mi az a retinol?A retinol az A-vitamin származékok családjába tartozik, vagyis a retinoidok közé. Közülük a legerősebb hatású a retinolsav, ám ez vényköteles. Mivel a retinol nem aktív molekula, és a bőrben alakul át retinolsavvá, ezért gyengédebb is, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a hatása nem látványos. Bizonyítottan az egyik legjobb öregedésgátló szérum, de nem ez az egyetlen, ami miatt érdemes használnunk.



Fokozza a kollagén termelésétArról már biztosan mindenki hallott, hogy a kollagén kulcsfontosságú a bőr szépségének megőrzésében, ez az a fehérje, amely rugalmassá és egyenletessé teszi. Ezért tartalmaznak gyakran a szépségápolási termékek kollagént, de sokkal hatásosabb, ha abban segítünk a bőrünknek, hogy a megfelelő mennyiséget termeljen belőle. A retinol ebben segít, így teszi rugalmasabbá és egyenletesebbé a bőrt, és a ráncokat is halványítja.



A szabadgyökök ellen is felveszi a harcotAntioxidánsként fellép a szabadgyökök káros hatásaival szemben, ezzel szintén az öregedés jeleinek eltüntetésében segít. Rendszeres és helyes használatával teltebb, frissebb és fiatalabb bőrt kapunk. A retinolt tartalmazó szépségápolási termékek, krémek használatával ráadásul a bőrünk olajtermelését is szabályozzuk.



Pattanásos bőrre is kiválóAzok, akik hosszú ideje küzdenek már pattanásokkal, valószínűleg mindenféle szert és krémet alkalmaztak már, itt az ideje a retinolt is bevetni. Alkalmazásával csökkenthetjük a pattanások kialakulásának esélyét, de az utánuk maradt hegek eltűntetésére is kiválóan alkalmazható. Ha ez nem lenne elég, a retinol használatával fényesebb és egyenletesebb tónusú bőrt kapunk.

Nem mindegy, hogyan használjukNe tévesszenek meg a kis számok! Általában százalékokkal jelölik, pontosan milyen mennyiségű retinolt is tartalmaz egy-egy termék, és ebből az 1% már igazán erősnek számít. Ez azt jelenti, hogy kezdetben törekedjünk a kevesebbre, hiszen hozzá kell szoktatnunk a bőrünket ehhez az összetevőhöz. Ha mégis a legerősebb mellett döntünk, akkor a használat rendszerességét kell csökkentenünk. Hetente bőven elég kétszer alkalmaznunk kezdetben, de háromnál többször nem is feltétlenül szükséges. Minden esetben este vigyük fel a megtisztított arcunkra, akár a bőrápolónk után, ha szeretnénk egy kicsit lassítani a felszívódását. Fontos, hogy egyenletesen oszlassuk el, és az is, hogy használjunk mellette reggel fényvédőt. Nem azért, mert a retinol hatására érzékenyebbé válna a bőrünk a sugárzásra, hanem azért, mert fényvédőzni mindig kell!