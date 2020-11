Emilio és felesége hónapokkal ezelőtt úgy döntött, hogy változtatniuk kell eddigi életmódjukon az egészségük érdekében, és elhagyták a fehér lisztet, cukrot, szénhidrátot. Ezen kívül pedig elkezdtek rendszeresen sportolni. Mindkettőjük esetében meg is lett az eredménye a lemondásoknak.

„Rengeteg, szinte új, de nagyméretű ruhadarabomtól váltam meg az utóbbi időben. Volt, amit elajándékoztam, ismerősnek, barátnak adtam. Mindig is volt egy kedvenc piros bőrkabátom, amit mikor megvettünk nem fértem bele. Mondtam is Tinának, hogy ezt rakjuk el, eljön majd az ideje, amikor már nem fog oldalt szorítani. Így is lett, most már kényelmesen hordhatom" – árulta el Emilio a Blikknek.

Ám ennek ellenére sokan azzal vádolták meg őket, hogy csalnak, és valójában nem is élnek egészségesebben.

„Csak azért, mert gyakran főzünk a műsorban vagy megfordulunk olyan helyen, ahol étellel kínálnak minket, máris azt feltételezik, hogy mindent megeszünk. Pedig ilyenkor is kőkeményen megy a diéta, ha kóstolunk is, akkor is csak egy falatot. Köretet legtöbbször nem is eszünk, ha mégis, akkor is salátát választunk. Nincs krumpli, kenyér és édesség sem! Ahogy varázslat sem, kevesebbet eszünk, odafigyelünk, és mozgunk. Akkor is, ha nem tesszük ki állandóan a kirakatba. Persze elég egy megpakolt tányér előttünk és vannak, akik máris azt hiszik, hogy azt mind meg is ettük, pedig szó sincs róla!" – fakadt ki az énekes