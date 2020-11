Szinetár Dóra cseppet sem bánta meg a munkahelyváltást, remekül érzi magát a Thália színházban, kollégáival sikerült igazán összehangolódniuk.

„Úgy érzem magam, mint aki előre megkapta a karácsonyi ajándékát. Minden reményemet beváltotta az új munkahelyem, elképesztő élmény számomra a tháliás kollégáimmal színpadon állni. És ami különösen fontos: remek a légkör, kreatív alkotói folyamatban és jó hangulatban születnek az előadások. Persze mielőtt ideszerződtem, azért puhatolóztam, milyen is az élet a Nagymező utca páros oldalán, de mindenki csupa jót mondott, szerencsére ezt támasztják alá a saját tapasztalataim is" – mesélte a Best Magazinnak.

Azonban nem volt könnyű meghoznia a döntést, mert sokáig ragaszkodik a megszokott dolgaihoz, és próbálja menteni a menthetetlent.

„Az életem legnagyobb változásai sok esetben nem is rajtam múltak. Én még húztam volna tovább, és próbálkoztam volna a végtelenségig menteni a menthetetlent, mert egyrészt nem szeretem a kudarcot, másrészt hiszem, hogy ha igazán akarjuk, minden helyzeten lehet javítani. Emiatt sokáig beleragadtam egy-egy élethelyzetbe. De előbb-utóbb megtörtént akaratomon kívül, vagy be kellett látnom, hogy a történtek többi szereplőjének hozzáállása legalább olyan fontos az előrelépés szempontjából, mint az enyém, és kénytelen voltam feladni" – folytatta Dóra.

Nem tagadja, hiányoznak régi kollégái, és eleinte sokat gondolt rájuk, de megtanulta elengedni a múltat.

„Az ember sokszor akkor tudja igazán értékelni a változást, a boldogságot, ha eszébe jutnak a múlt történései. Mindent megpróbálok megbocsátani, de nem akarok semmit elfelejteni."