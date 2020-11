Solti Ádám olyan megmagyarázhatatlan és rémisztő dolgokat élt át az egyik albérletében, amelyeket a mai napig nehezen tud feldolgozni. Nem csak ő, akkori párja, és lakótársa is megtapasztalta a paranormális jelenségeket.

Sokan számolnak be arról, hogy különös dolgokat tapasztaltak, amelyekre nincs logikus magyarázat, de amit Solti Ádám átélt, az horrorfilmbe illő. Ugyanis az egyik albérletükben, mintha rajtuk kívül valaki más is élt volna még velük...

„Az akkori barátnőmmel albérletben laktunk. A házban pletykáltak a lakás történetéről, hogy egy korábbi lakó öngyilkos lett. Nem otthon, hanem a Moszkva, a mostani Széll Kálmán téren. Felgyújtotta magát... Nagyon kevés pénzünk volt, ezért tipikus 'egyetemista' megoldást alkalmaztunk: egy bérlőtárssal megosztoztunk a lakbéren. Két méter magas, hihetetlen izmokkal rendelkező pali volt. (...) Már csak ezért is égett belém az a kép, amikor egyszer hazaértünk a párommal a nyaralásból, és ő erőből kirántotta a szobája ajtaját, majd rémülten nekünk szegezte a kérdést. 'Úristen, ti csak most érkeztetek meg?'" – a férfi ugyanis azt hitte már előző este megérkeztek, hiszen éjszaka tisztán hallotta, hogy valaki járkál kint, és a villanyokat is kapcsolgatta.

„Ott állt velünk szemben egy izomkolosszus, és hófehér volt, annyira rettegett. Hiába kerestünk, nem találtunk magyarázatot a jelenségre" - mesélte a színész a Best Magazinnak.

De nem csak a lakótársra, hanem Ádám maga is átélt néhány rémisztő pillanatot, ami arra utalt, nincsenek egyedül.

„Később aztán nekem is voltak megmagyarázhatatlan tapasztalataim. Például sétáltam a lakásban, és egyszer csak hallom, mintha valaki betenne egy kulcsot a zárba, a többi meg ott csörgött utána a karikán. Odakaptam a tekintetem az ajtóhoz, és valóan ott himbálózott benne egy kulcscsomó. (...) Állandóan hangokat hallottam, amíg ott éltünk. Volt a lakásban egy undorítóan kinéző bőrkanapé, ami úgy recsegett és ropogott, ha valaki ráült, hogy azt még Kínában is hallották. Na ezt a hangot hallottuk éjszakánként. Összeszorult gyomorral mondogattuk: 'Menj innen, menj innen!'"

Mivel egy idő után ez már elviselhetetlenné vált, Ádámék úgy döntöttek, hogy elköltöznek. Igyekeztek elfelejteni a történteket, de a mai napig is elfogja őt a borzongás, ha eszébe jut.