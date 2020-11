A koronavírus-járvány miatti szigorítások következtében a Fővárosi Állat- és Növénykertnek is be kellett zárnia egy időre. A bevételük természetesen a belépőjegyekből származott, ez viszont most a nullára csökkent. Csakhogy az állatok ellátásnak így is nagy költsége van.

"Mindenki tudja, hogy Állatkertünk bevételei nagyrészt a látogatók által megváltott belépőjegyekből származnak, s ha a kert zárva van, természetesen bevétel sincs. A kiadások viszont ugyanúgy megvannak, mivel a zárt kapuk mögött ezután is folyamatosan gondoskodunk az állatokról, a növényekről, és persze arról is, hogy az interneten közzétett hírekkel, képes beszámolókkal, kisfilmekkel igyekezünk pótolni az állatkerti élményt a nagyközönség számára" – írják a hivatalos honlapon.

Ha szeretnéd, te is segítheted az állatkertet, többféleképpen is lehet őket támogatni.

Az állatok örökbefogadása továbbra is lehetséges, az Állatkerti Alapítvány irodája nyitva van, de akár online is meg lehet tenni. A kis (vagy nagy) kedvenced ellátását így tudod anyagilag támogatni a jövőben.

Az alapítvány honlapján van mód kisebb összegek felajánlására is.

Mivel jön a karácsony, az állatkerti ajándékutalvány vagy bérlet szuper meglepetés, és egyben sokat segít az intézménynek. De az ajándékbolt és a webshop is működik még, ha valaki ezzel szeretne kedveskedni szeretteinek.