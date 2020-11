Különleges sztárvendégek érkeznek a Dancing with the Stars show-jába szombat este. A sztárban sztár versenyzői, Opitz Barbi, Vastag Csaba és Szabó Ádám tesznek rá egy lapáttal a Broadway-hangulatra.

A Dancing with the Stars ezúttal a Broadway jegyében fog telni, és hogy még jobban feltüzeljék a hangulatot, extra sztárvendégeket hívtak meg a show-ba.

Színpadra lép Opitz Barbi, Vastag Csaba és Szabó Ádám, a Sztárban sztár versenyzői. Az énekesek már nagyon készülnek, elárulták, hogy természetesen ők is egy Broadway-hangulatú előadással lepik meg a nézőközönséget.