A fiatalok egész hamar egymásra kattantak, pedig még csak most ismerkedtek meg.

Az egyik kereskedelmi csatorna valóságshowjának 10. szériája erősen indít, legalábbis ami az alpári stílust és a közönséges viselkedést illeti. Az egyik szereplő, Gina már szinte a 0. pillanatban óriási cicivillantással debütált a jakuzziban, majd egy másik alkalommal részegen szaladgált az ikreit lóbálva.

Most azonban Virág és Dani is hozzájárult az intimitás fogalmának teljes leigázásához. A fiatalok a takaró alá bújva fonódtak össze, mit sem törődve az őket rögzítő kamerával. Dani később azt mondta az eset kapcsán, hogy egy cuki, kedves de butácska fiatal lánynak tartja Virágot. Valószínű, hogy hallani fogunk még a páros kalandjairól a későbbiekben is.