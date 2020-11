Élete talán legnehezebb időszakán megy keresztül Pécsi Ildikó. A színésznő nyáron vesztette el imádott férjét, Szűcs Lajost, most pedig újabb veszteséggel kell szembenéznie.

Pécsi Ildikó rajongásig szerette két vizsláját, Angie-t és Prücsit, akik még a legnehezebb időszakban is a színésznő mellett álltak. A 14 éves Angie nemrég elpusztult, így érthető, hogy Ildikó felfoghatatlan fájdalmat érez.

„Ildikó élt-halt a kutyáiért, nem csoda, hogy teljesen összetörte őt Angie elvesztése. Persze tudta, hogy az imádott házi kedvenc már idős, hiszen tizennégy éves volt. Ildikó most egész nap csak pityereg, hiszen a vizslák voltak a legnagyobb támaszai az életben, hihetetlen, feltétel nélküli szeretetet kapott tőlük, és ő is úgy érezte, erősnek kell maradnia, hogy gondoskodni tudjon róluk. Most nagyon nehéz neki"

– mondta a Ripostnak a színésznő egyik barátja, aki nagyon aggódik a színésznőért.