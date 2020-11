Ahogyan arról korábban mi is írtunk, még a nyáron jelentette be Facebook-oldalán az AWS zenekar, hogy idén már nem vállalnak fellépéseket, ugyanis a forntemberük, Siklósi Örs beteg. A bejelentés óta először jelentkezett Örs a közösségi oldalon, ahol beszámolt arról, hogy érzi most magát.