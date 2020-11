Az Operatív Törzs ma délelőtti sajtótájékoztatóján a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője, Galgóczi Ágnes elmondta, hogy eddig 1 601 203 tesztet végeztek el.

A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható - írja a Bors.

Az osztályvezető arról is beszámolt, hogy a gyógyultak között akad olyan idős személy is, aki felépült a koronavírus-fertőzésből. Ez alapján pedig elmondható, hogy nem ritka az, hogy valaki idős korban is felgyógyul a fertőzésből.