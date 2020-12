Gáspár Evelin teljes életmódváltásba kezdett, kemény munkájának gyümölcsét pedig most követőinek is megmutatta. Evelinre alig lehet ráismerni, legfrissebb fotóján elképesztő formában pózol a tükör előtt. Evelint nem csak a rajongók, de Kandász Andi is megdicsérte.

„Nagyon jól áll neked ez a szín, és szuper az alakod Evi!"

– írta a fotó alá Andi.