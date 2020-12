Gyerekkorban a gyerekek felnőttek akarnak lenni, felnőttként pedig sok esetben visszasírják a gyerekkorukat. Mégis vannak olyan helyzetek, amikor a felnőttek is a gyerekek bőrébe bújhatnak, anélkül, hogy időutazáson kellene részt venniük. Csak ezek a helyzetek nem minden esetben balesetmentesek.

Ha az embernek gyermeke születik a szabadideje nagy részét a játszótéren tölti, ahol a gyerkőc kedvére ugrálhat, játszadózhat a kortársaival együtt. Ilyenkor sok szülő irigykedve nézi a gyermekét, aki gondtalanul, problémáktól mentesen élvezheti a napsütést, miközben hintázik vagy éppen csúszdázik a szabadban.

Ugyanakkor vannak olyan szülők, akik fittyet hánynak a felnőttkori korlátokra és a saját gyermekei mellett, ők is újra gyermeknek érezhetik magukat, akár még a játszótéren is. Azonban sok esetben elfelejtik, hogy a játszótéri eszközök nem egy felnőtt ember méretére lettek kialakítva. Ilyen esetekben jönnek a vicces, többnyire kínos balesetek, amikor akár tűzoltók segítségére is szükség lehet. A mostani galériánkban ehhez hasonló szórakoztató képeket gyűjtöttünk össze különféle játszótéri balesetekről.

A fergeteges fotók megtekintéséhez kattints a képre és lapozd végig a galériánkat!