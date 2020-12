Nincs karácsony narancsillat nélkül, de ki mondta, hogy csak illóolajokkal, vagy narancs illatú gyertyával varázsolhatsz gyümölcs illatot a lakásba? Az alábbi dekorációk mindegyike könnyedén, viszonylag rövid idő alatt elkészíthető, meghatározó illatával és kinézetével pedig a te otthonodba is meghitt karácsonyi hangulatot varázsol.

Hámozz művészien!

A narancshámozásnak csak a képzelet szab határt. Fogj egy éles kést, és véss a narancs héjába különböző motívumokat, de vigyázz, hogy a gyümölcs húsáig ne vágj be. Egy kis tányérra téve gyönyörű, illatos, különleges díszt kapsz, ha pedig szegfűszeget szúrsz a gyümölcsbe, nemcsak az illata lesz fenomenális, de még különlegesebb alkotások születhetnek. Ha szeretnéd, feldobhatod a szegfűszeggel díszített narancsokat egy-egy szép, karácsonyi szalaggal is, és felfüggesztheted lakásod legkedveltebb helyiségeibe.

Készíts ablakdíszt!

Ha szereted a letisztult, hagyományos dolgokat, akkor a narancsból készült ablakdíszt is imádni fogod. Vágd vékony szeletekre a narancsot, és alaposan szárítsd ki őket. A legjobb, ha egy kandalló tetején szárítod, de radiátoron vagy sütőben is szuper végeredményt kaphatsz. Ezután a narancs szeleteket kösd egymáshoz, készíts belőle füzért, és lógasd le az ablak tetejéről.

Mécsestartó

Vágd félbe a narancsot, és szedd ki a húsát úgy, hogy a héj mindenhol épségben maradjon. Nyomj a tetejébe mintát - akár sütemény kiszúróval is készítheted – az aljába pedig tegyél mécsest. Érdemes belülről kifelé szaggatni a mintákat, és szegfűszeggel körberakni őket a még látványosabb összhatás kedvéért. Ha kész, illeszd össze a tetejét és az alját, gyújts mécsest, és gyönyörködj a látványban.

Ajtódísz

Ahhoz, hogy ajtódíszt készítsünk a narancskarikákból, nem szükséges koszorúalap. Fogd a szárított narancskarikákat, és kör alakban, egy ragasztópisztoly segítségével rögzítsd őket egymás mellé úgy, hogy fedésben legyenek. Ha szeretnéd, eltolva több karikát is egymásra ragaszthatsz a még szebb összhatás kedvéért.

Karácsonyfadísz

Gondoltad volna, hogy jópofa dísz is készíthető narancshéjból? Pedig igen. Vágd ki a narancs héját kiszúróval, tegyél bele akasztót, alaposan szárítsd meg, és már rakhatod is a karácsonyfára. Ha vékony szeleteket vágsz a narancsból, azt is felhasználhatod díszként, akár önmagában, akár fahéj rudakkal, falevelekkel, esetleg csillagánizzsal díszítve.