A nem rég saját ruhakollekciót piacra dobó Kárpáti Rebekát azzal vádolta meg egy influenszer, hogy egy másik márkától koppintotta a darabokat, ezt szemléltette is képekben.

Az Instagramon borult ki Kárpáti Rebeka, rajongóival osztotta meg, hogy mennyire kikészült egy aljas lejárató kampány miatt.

A sztár ugyanis nem rég boldogan osztotta meg a hírt, hogy valóra vált egy nagy álma, amin már jó ideje dolgozik: saját ruhamárkát dobott a piacra. Rebeka maga tervezi a darabokat, melyeket aztán profi varrónők készítenek el.

Csakhogy egy influenszer azt állítja, a sztár a legtöbb ruhát egy másik cégtől koppintotta, amelynek egyébként korábban modellt is állt.

„Nem ismerem ezt a lányt, soha nem is találkoztunk, de kitett egy sorozatot, hogy a mostani kollekcióm mennyire hasonlít egy másik márka ruháira, amelynek modellkedtem régen. Nem tudom, mit árthattam neki" – fakadt ki Rebeka, aki azt is kifejtette, hogy anno nem csak hogy modellt állt ennek a cégnek, de ők maguk kérték fel, hogy tervezze is meg a darabokat. Így viszont érthető az állítólagos stílusbeli hasonlóság.

Rebekát nagyon mélyen érintették a vádak, már csak azért is, mert ahogy mondta, ezért ő maga dolgozott meg, nem kapott szülői támogatást, se semmilyen segítséget, a saját félretett pénzéből valósította meg a kollekciót.

Gusztustalannak tartja ezt a fajta lejárató hadműveletet.