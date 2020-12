A sérülések elkerülése végett, valamint az izomfejlődés szempontjából rendkívül fontos, hogy erőkifejtéssel járó terhelés után az igénybevett, összehúzódott izomzatot lenyújtsuk. Ezt minden edzés, mozgás végén szükséges elvégezni.

A nyújtás egy jól felépített edzésterv alapvető része, amit sajnos jó néhányan még mindig nem vesznek elég komolyan. Pedig az aktív, rendszeresen sportoló emberek számára a nyújtás kihagyása nagyon sok negatív hatást hozhat magával.

Az izmok nyújtásának hiányában az izomfejlődés sem lesz hatékony, mivel csökkenti a keringés hatékonyságát, így az izom növekedése sem lesz látványos. Nyújtás nélkül az ízületek is veszítenek a rugalmasságukból, ezáltal egy rossz mozdulat vagy helytelenül végzett gyakorlat következtében sokkal nagyobb valószínűséggel következhet be sérülés.

Sokan úgy gondolják, hogy nyújtani gyerekjáték, pedig az elvégzése során is fontos, hogy pontosan és helyesen végezzük el a gyakorlatokat, valamint az is fontos, hogy a nyújtani kívánt izmok be legyenek melegítve, mivel a hideg, nem bemelegített izommal végzett nyújtásnak káros következményei lehetnek. Az izom túlnyújtása esetén a rostokban apró szakadások keletkezhetnek, amelyek csak hegesedéssel gyógyulnak. Azok a szövetek, amelyek hegesek, kevésbé rugalmasak, így az izmok rugalmassága is csökken.

Az edzések után a legfontosabb, hogy a megdolgozott izomcsoportokra kiterjedő nyújtó mozdulatokat végezzünk el, de ennél is jobb, ha az egész testre kiterjedő gyakorlatsorokat hajtunk végre. A nyújtás segítségével az izmok rugalmasak, erősek maradnak, ez pedig segítséget nyújt abban, hogy az ízületek mozgástartománya növekedjen.

A nyújtást nemcsak a sportolók, aktív mozgás végzők gyakorolhatják, hanem például azok is, akik napi 8 órában ülőmunkát végeznek, ugyanis a különféle nyújtó gyakorlatok javítják a testtartást és ellazítják és regenerálják a testet, ami egy ülőmunka esetén kiemelten fontos.

A nyújtás a légzésre is nagyon jó hatással van, sőt ez fordítva is igaz. Főként a mély, lassú légzés segíti elő a test lazulását. A nyújtó gyakorlatok oldják a mellkas merevségét, ami utat nyit a természetes légzésnek, valamint folyamatosan mozgásban tartja a mellkast, ezáltal rugalmassá teszi a légzőmozgásokat. A nyújtás a testben felgyülemlett stresszt is képes oldani, ugyanis a helyes légzéstechnika elsajátításával nem enged teret a szapora légzésnek, ami egyértelműen a sietség, a feszültség és a nyugtalanság jele.

A nyújtás kapcsán az egyik legfontosabb a türelem, fontos, hogy ne kapkodjunk, mivel a túlzásba vitt nyújtás éppen annyira káros tud lenni, mintha kihagynánk azt az edzés után. Mindig figyeljünk a testünk jelzéseire és csak addig végezzük az adott gyakorlatokat, ameddig az a testrészünknek jólesik.