Az arckrémek mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak a különféle szérumok, amelyek mostanság már elengedhetetlen szereplői váltak az arcápolási rutinnak. Sokan szkeptikusak a szérummal kapcsolatban, pedig rengeteg jótékony hatást gyakorol a bőr mélyebb rétegeire is. Most megmutatjuk, miért fontos minél hamarabb beépíteni ezt a csodaszert a mindennapokba.

A kozmetikai és szépségipar fókusza az egyre népszerűbbé vált szérumokon van. Az ünnep közeledtével egyre több kozmetikai ajándékcsomagot, adventi kalendáriumot dobnak piacra, amelyekben kis ampullákban különféle hatóanyagokat tartalmazó szérumokat találunk. Valóban szüksége van az arcbőrnek erre a készítményre? Miért érdemes jobban megismerkednünk vele? Ezekre a kérdésekre adunk most választ.

Aki egy kicsit is utánanézett már a szérumoknak az tudja, hogy maga a szérum használata nem helyettesíti az arckrémet és önmagában nem nyújt elegendő ápolást, védelmet az arcbőrnek.

A szérumok az arckrémek kiegészítőjeként nyújtanak rendkívül fontos szerepet. Alapvetően sokkal könnyedebb állagúak, mint a krémek, mivel hiányoznak belőlük a zsíros összetevők, viszont koncentráltabb formában tartalmazzák a különféle aktív hatóanyagokat, tápanyagokat, amelyeket a bőr mélyebb rétegeibe is képesek eljuttatni. Míg a krémek csupán a bőr felszínét táplálják, addig a szérum sejtszinten képes kifejteni a hatását, ami annak köszönhető, hogy a molekulái sokkal kisebbek, mint a krémeké.

A koncentrált összetétel miatt sokkal kevesebb is elegendő belőle, mint a krémekből, ez az egyik oka annak, hogy nem tégelyekben, hanem ampullákban, pumpás vagy cseppentőfejes adagolókban forgalmazzák őket.

A szérumot érdemes arctisztítás, tonizálás után az arckrém használata előtt felvinni az arcbőrre. Ezt követően jöhet a szemkörnyékre a ránctalanító, majd a tápláló krémes hidratálás. A szérumokat 25 éves kor felett mindennapos használatra javasolják a reggeli és az esti arcápolás során.

Manapság a szérumoknak már rengeteg fajtája létezik, amelyek rengeteg hatékony összetevőt tartalmaznak.

Az egyik legismertebb összetevője a hialuronsav, amelynek fő funkciója, hogy a bőr nedvességtartalmát megőrizze. Egy bizonyos kor után, ahogyan a kollagén, úgy a bőr hialuron termelése is leáll, melynek következtében megindul a bőr öregedési folyamata, ezért és a rugalmasság, hidratáltság megőrzése érdekében minél hamarabb érdemes ezeket valamilyen formában pótolni.

A másik leggyakoribb összetevője a szérumoknak a C-vitamin, ami a bőr regenerálódását segíti. Emellett antioxidáns védelmet ad és gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Segíti a pigmentfoltok halványítását, segít visszaadni a bőr természetes fényét és nem utolsósorban fokozza a bőr kollagéntermelését.

Fontos alapanyaga a szérumoknak az E-vitamin, ami segít a bőröregedési folyamatok lassításában, megakadályozza a nem kívánt ráncok kialakulását és segít a bőrnek hatékonyan fellépni a káros természeti hatások ellen.

A szérum gyulladáscsökkentő hatása is bizonyított, segít felgyorsítani a sebek gyógyulását és pattanások is ellen is kiváló.