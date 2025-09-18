Hagyom, hogy a vőlegényem lefeküdjön más nőkkel – Reggel még találkozom is velük

A brit pár életében egy olyasfajta poliamor kapcsolat van jelen, ahol nem csak engedélyezi az egyik fél a másiknak a szexuális kapcsolatot más emberekkel, hanem gyakorlatilag közeli viszonyt alakítanak ki velük. Ezt a fajtát a poliamor kapcsolatok közül „konyhaasztal-poliamóriának” nevezik a szakértők. A partnerek együtt étkeznek, beszélgetnek, barátias légkört alakítanak ki egymás között.

Charlize és Matt poliamor kapcsolatban élnek egymással

Forrás: Shutterstock

A poliamor kapcsolat megváltoztatta a pár életét

Charlize már az ötvenes éveiben járó kétgyermekes édesanya, aki három évvel ezelőtt lépett ki két évtizedes házasságából. Válása óta a nyitott kapcsolatokban próbálta megtalálni magát, hiszen úgy tartja, ez a legegészségesebb módja a kapcsolatoknak.

2022-ben találkozott a pár egy társkereső app segítségével Új-Zélandon. Matt, aki szintén a poliamoria híve, 1 évvel később Angliába költözött, hogy együtt lehessen szerelmével. Azóta ők ketten és még sokan mások boldogan élnek együtt. Egyszerre akár három vagy négy kapcsolatot is képesek fent tartani a különböző partnereikkel. Kapcsolatuk alappillére az őszinteség és a nyitottság. Nekik ez az életforma a természetes és így tudnak igazán önmaguk lenni.

Reggeli a többi partnerrel

A konyhaasztal-poliamoria onnan kapta a nevét, hogy a kapcsolatba belépő „plusz partner" nemcsak a hálószobában jelent társaságot, de a párok a harmadik féllel közösen vacsoráznak, reggeliznek, beszélgetnek. Számukra ez nem azt jelenti, hogy mindössze csak tolerálják a többi partnert, hanem örülnek is nekik és barátságot szeretnének kialakítani egymással. Az sem probléma, ha közben másokba is beleszeretnek.

Szabályok a poliamor kapcsolatokban is vannak

Egy szigorú határ van, amit nem lehet átlépni: új partnerekkel mindig csak óvszerben történhet meg az együttlét és ezen csak negatív STD-teszttel lehet változtatni. Fontos számukra a felelősség és az egészség, mivel nem csak magukról, de több másik partnerről is gondoskodnak.

Néha ők is szoktak féltékenyek lenni

Charlize nem titkolja, hogy néha féltékeny szokott lenni Matt kapcsolataira. Ilyenkor a legfontosabb dolog a nyílt kommunikáció, hogy bátran meg tudják beszélni a másikkal az esetleges problémáikat. Csak így tudnak dolgozni érzelmi biztonságukon.