Amikor fel kell venni a nyúlcipőt - Black Rabbit sorozatpremier

Szereted a feszült, nyomasztó drámákat és a rosszarcú gengsztereket? Akkor a Netflixen Szeptember 18-án debütáló Fekete nyúl (Black Rabbit) sorozata pontosan neked való. A történet középpontjában két testvér áll: Jake (Jude Law) a felelősségteljes báty és Vince (Jason Bateman) a balhék két lábon járó mágnese, aki többnyire fordított Midász királyként éli az életét: amihez csak nyúl, elromlik. Egykor közös Nirvana-hangulatú bandájuk volt, ma pedig egy háromszintes klubot, a Fekete nyulat üzemeltetik, ami rövid idő alatt New York bohém elitjének kedvenc helye lett. Egy ideig minden megy magától, ám a múlt árnyai egyre jobban rávetülnek a közös vállalkozásukra.

A fekete nyúl nevű helyet üzemeltető testvérpár.

Forrás: Netflix

A Fekete Nyúl felveszi a nyúlcipőt és gyomron rúg

A Black Rabbit nem az a sorozat, amit könnyedén végig lehet darálni egy hétvége alatt. Ez a történet nem szórakoztatni akar, hanem letaglózni. A Fekete nyúl nemcsak egy izgalmas bűnügyi történet, hanem egy igazi karakterdráma is, amely a lojalitás, a szeretet, az árulás és a mérgező családi minták hatását boncolgatja.

A sorozat a testvérpár gyerekkori traumái köré épül: egy alkoholista apa, összetört álmok és Vince önpusztító hajlama alapjában meghatározzák főhőseink mindennapjait. Az elsőre átlagosnak tűnő férfiak életéről a sorozat fokozatosan rántja le a leplet és egyre több részlet derül ki a múltjukból. A sorozat részeinek rendezői között ott van Justin Kurzel, aki olyan filmeket rendezett, mint a Nitram, a Machbeth, az Assasin’s Creed és A rend és Ozark egykori alkotói: Jason Bateman (az Ozarkban Marty Byrde szerepében láthattuk), Laura Linney és Ben Semanoff rendezők.

Milyen mély a Fekete Nyúl ürege?

Jake és Vince Friedkin, a két munkásosztálybeli testvérnek nehéz gyerekkora volt. Mindkettejüknek hamar kellett felnőniük, miközben az erőszakos, alkoholista apjuk megkeserítette az életüket. A fiúk mindig is vállalkozó kedvűek voltak: csináltak egy Nirvana ihlette zenekart, amiben Jake volt a frontember Vince pedig a dobos és a kreatív motor, és viszonylag jól is működött a dolog, – egészen addig, amíg a drogok és a zűrzavar vonzása véget nem vetett a sikereiknek. Jake a zeneiparbn maradt: a sokoldalú tehetség, Wes (Sope Dirisu) menedzsereként kezdett el dolgozni, de amikor Vince végre visszanyerte a józanságát, talált egy épületet, amely megragadta a fantáziáját és testvérével együtt belefogtak a vendéglátós biszniszbe. Így hozták létre a Fekete nyulat: egy háromemeletes klubházat, amely a New York-i elit kedvenc helyévé vált. Épp a sikereket ünneplik, amikor a semmiből rájuk ront egy halom maffiózó, Vince pedig menekülni kényszerül.