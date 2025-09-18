Amikor fel kell venni a nyúlcipőt - Black Rabbit sorozatpremier

Szereted a feszült, nyomasztó drámákat és a rosszarcú gengsztereket? Akkor a Netflixen Szeptember 18-án debütáló Fekete nyúl (Black Rabbit) sorozata pontosan neked való. A történet középpontjában két testvér áll: Jake (Jude Law) a felelősségteljes báty és Vince (Jason Bateman) a balhék két lábon járó mágnese, aki többnyire fordított Midász királyként éli az életét: amihez csak nyúl, elromlik. Egykor közös Nirvana-hangulatú bandájuk volt, ma pedig egy háromszintes klubot, a Fekete nyulat üzemeltetik, ami rövid idő alatt New York bohém elitjének kedvenc helye lett. Egy ideig minden megy magától, ám a múlt árnyai egyre jobban rávetülnek a közös vállalkozásukra.
A Black Rabbit nem az a sorozat, amit könnyedén végig lehet darálni egy hétvége alatt. Ez a történet nem szórakoztatni akar, hanem letaglózni. A Fekete nyúl nemcsak egy izgalmas bűnügyi történet, hanem egy igazi karakterdráma is, amely a lojalitás, a szeretet, az árulás és a mérgező családi minták hatását boncolgatja.
A sorozat a testvérpár gyerekkori traumái köré épül: egy alkoholista apa, összetört álmok és Vince önpusztító hajlama alapjában meghatározzák főhőseink mindennapjait. Az elsőre átlagosnak tűnő férfiak életéről a sorozat fokozatosan rántja le a leplet és egyre több részlet derül ki a múltjukból. A sorozat részeinek rendezői között ott van Justin Kurzel, aki olyan filmeket rendezett, mint a Nitram, a Machbeth, az Assasin’s Creed és A rend és Ozark egykori alkotói: Jason Bateman (az Ozarkban Marty Byrde szerepében láthattuk), Laura Linney és Ben Semanoff rendezők.
Jake és Vince Friedkin, a két munkásosztálybeli testvérnek nehéz gyerekkora volt. Mindkettejüknek hamar kellett felnőniük, miközben az erőszakos, alkoholista apjuk megkeserítette az életüket. A fiúk mindig is vállalkozó kedvűek voltak: csináltak egy Nirvana ihlette zenekart, amiben Jake volt a frontember Vince pedig a dobos és a kreatív motor, és viszonylag jól is működött a dolog, – egészen addig, amíg a drogok és a zűrzavar vonzása véget nem vetett a sikereiknek. Jake a zeneiparbn maradt: a sokoldalú tehetség, Wes (Sope Dirisu) menedzsereként kezdett el dolgozni, de amikor Vince végre visszanyerte a józanságát, talált egy épületet, amely megragadta a fantáziáját és testvérével együtt belefogtak a vendéglátós biszniszbe. Így hozták létre a Fekete nyulat: egy háromemeletes klubházat, amely a New York-i elit kedvenc helyévé vált. Épp a sikereket ünneplik, amikor a semmiből rájuk ront egy halom maffiózó, Vince pedig menekülni kényszerül.
Nem egy könnyen fogyasztható sorozat, de akik szeretik az intenzív, érzelmileg megterhelő drámákat, azoknak igazi csemege lesz. Minél több és több mocskos részlet derül ki a múltból, úgy válik egyre fullasztóbbá és depresszívebb hangulatúvá. Ha könnyedebb élményre vágysz, inkább keress egy romkomot, de ha el tudod viselni, ez lehet az év drámája számodra.
