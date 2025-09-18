Vaják 4: "Öreg, olcsó Geralt" a képernyőn – Liam Hemsworth először tűnik fel előzetesben

Új Geralt, régi problémák. A Vaják (The Witcher) 4. évadának előzetese végre megérkezett, és a rajongók reakciói legalább olyan véresek, mint egy kaer morheni kiképzőnap.
Amikor Henry Cavill 2022-ben bejelentette, hogy három évad után leteszi a kardot, a Witcher-fandom szó szerint kettészakadt. Az egyik oldal zokogott, a másik dühöngött, de abban mindenki egyetértett: már semmi sem lesz a régi. Most pedig itt vagyunk, közel három év csend után, és végre megérkezett a negyedik évad első előzetese. És ott áll benne Liam Hemsworth, Geralt jelmezében – fehér haj, sebhelyek, csillogó szemek – és a nézők első reakciója egy mondatban leírható:
„Ez most komoly?”
A Netflix Tudum szerint a Vaják 4. évada október 30-án startol, és a sztori a regények következő fejezeteibe vág bele. Geralt, Yennefer és Ciri útjai szétválnak a háború káoszában, új szövetségesek és ellenségek érkeznek, sőt, Laurence Fishburne is becsatlakozik Regis, a vámpír szerepében. Tehát papíron minden adott a nagy visszatéréshez. Csak hát ott van a főszereplő, és az az "apróság", hogy Henry Cavillből most hirtelen Liam Hemsworth lett.
A Netflix már közzé is tette az előzetest, amivel azonnal Hemsworth Geraltját dobja a közönség elé. A jelenetben egy lidércszerű szörnyre vadászik. A harc sötét, intenzív, látványos - pont, amire vágytunk. Csakhogy a nézők szeme nem a szörnyre, hanem Geralt arcára szegeződött. A kommentmező pedig azóta is lángol.
„Ez inkább Halloween-jelmez, mint Witcher” – írta valaki. Más szerint úgy néz ki, mint „Geralt bácsi, aki visszament Kaer Morhenbe a nyugdíjas találkozóra”. A „Olcsó Geralt”, „Öreg Geralt” kifejezések szinte mémmé váltak percek alatt.
És őszintén? Ez az a pont, amikor az ember egy pillanatra megsajnálja Hemsworth-öt, mert még mielőtt egy teljes jelenetet láttunk volna tőle, máris a netes vérszomj céltáblája lett.
A Variety cikke szerint a streamingóriás nemcsak, hogy rendületlenül kiáll Hemsworth mellett, de már be is jelentette az 5. évadot, amely egyben a sorozat fináléja lesz. Ez tehát nem átmeneti megoldás, nem vendégszerep.
Liam Hemsworth Geraltja a következő két évadban velünk marad, akár tetszik, akár nem.
A készítők egyébként igyekeznek úgy kommunikálni, mintha ez a váltás új lendületet adna a történetnek: „A Witcher újraértelmezi önmagát” – mondják, ami szép PR-fogás, de a rajongók szívében Cavill marad az igazi „Szörnyvadász Szépfiú”.
A nagy kérdés most az, hogy Hemsworth képes lesz-e kitörni a „hamis Geralt” skatulyából. Lehet, hogy elsőre furcsa a váltás, de ne felejtsük el, Cavillt is sokan kritizálták az elején, aztán két epizód után mindenki úgy érezte, mintha mindig is ő lett volna A Vaják. Talán Hemsworth is így jár. Vagy nem. És akkor tényleg jönnek majd az „olcsó cosplay” poénok, éveken át.
Az viszont biztos, hogy látványban, hangulatban és sztoriban az előzetes alapján nem spóroltak. A háborús díszletek, a szörnyek, a mágia mind-mind ott van, és ha valami, akkor ez képes lehet elhallgattatni a kritikusokat. Legalábbis egy időre.
Most tehát már tudjuk: október 30-án jön a Vaják 4. évada, és vele együtt Liam Hemsworth végső próbája is.
Addig viszont marad a találgatás, a mémgyár, és az örök kérdés: lehet-e valaha is igazi Geralt, aki nem Henry Cavill?
