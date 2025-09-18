Vaják 4: "Öreg, olcsó Geralt" a képernyőn – Liam Hemsworth először tűnik fel előzetesben

Új Geralt, régi problémák. A Vaják (The Witcher) 4. évadának előzetese végre megérkezett, és a rajongók reakciói legalább olyan véresek, mint egy kaer morheni kiképzőnap.

Liam Hemsworth-t már most szétszedik a rajongók pedig még ki sem jött a teljes Vaják-sorozat.

Hemsworth vs. Cavill: mit ígér a Vaják 4. évad, és miért robbantott be kommentcunamit az előzetes?

Amikor Henry Cavill 2022-ben bejelentette, hogy három évad után leteszi a kardot, a Witcher-fandom szó szerint kettészakadt. Az egyik oldal zokogott, a másik dühöngött, de abban mindenki egyetértett: már semmi sem lesz a régi. Most pedig itt vagyunk, közel három év csend után, és végre megérkezett a negyedik évad első előzetese. És ott áll benne Liam Hemsworth, Geralt jelmezében – fehér haj, sebhelyek, csillogó szemek – és a nézők első reakciója egy mondatban leírható:

„Ez most komoly?”

A Netflix Tudum szerint a Vaják 4. évada október 30-án startol, és a sztori a regények következő fejezeteibe vág bele. Geralt, Yennefer és Ciri útjai szétválnak a háború káoszában, új szövetségesek és ellenségek érkeznek, sőt, Laurence Fishburne is becsatlakozik Regis, a vámpír szerepében. Tehát papíron minden adott a nagy visszatéréshez. Csak hát ott van a főszereplő, és az az "apróság", hogy Henry Cavillből most hirtelen Liam Hemsworth lett.

Több régi szereplő is visszatér.

„Geralt 2.0” – Olcsóbb, idősebb, vagy csak más?

A Netflix már közzé is tette az előzetest, amivel azonnal Hemsworth Geraltját dobja a közönség elé. A jelenetben egy lidércszerű szörnyre vadászik. A harc sötét, intenzív, látványos - pont, amire vágytunk. Csakhogy a nézők szeme nem a szörnyre, hanem Geralt arcára szegeződött. A kommentmező pedig azóta is lángol.

„Ez inkább Halloween-jelmez, mint Witcher” – írta valaki. Más szerint úgy néz ki, mint „Geralt bácsi, aki visszament Kaer Morhenbe a nyugdíjas találkozóra”. A „Olcsó Geralt”, „Öreg Geralt” kifejezések szinte mémmé váltak percek alatt.

És őszintén? Ez az a pont, amikor az ember egy pillanatra megsajnálja Hemsworth-öt, mert még mielőtt egy teljes jelenetet láttunk volna tőle, máris a netes vérszomj céltáblája lett.

A Netflix reakciója: nincs visszaút

A Variety cikke szerint a streamingóriás nemcsak, hogy rendületlenül kiáll Hemsworth mellett, de már be is jelentette az 5. évadot, amely egyben a sorozat fináléja lesz. Ez tehát nem átmeneti megoldás, nem vendégszerep.

Liam Hemsworth Geraltja a következő két évadban velünk marad, akár tetszik, akár nem.

A készítők egyébként igyekeznek úgy kommunikálni, mintha ez a váltás új lendületet adna a történetnek: „A Witcher újraértelmezi önmagát” – mondják, ami szép PR-fogás, de a rajongók szívében Cavill marad az igazi „Szörnyvadász Szépfiú”.