Természeteses egyáltalán nem szentírás, hogy valamilyen - egyébként is - jeles naphoz kötődjön az eljegyzés, ahogyan az sem, hogy gyémántos ékszert húzzanak a menyasszony ujjára. Valahogy mégis sokan döntenek úgy, hogy ünnepnapon ejtik meg a lánykérést és gyémánttal díszített gyűrűt választanak jegyajándékul. Ez érthető, hiszen egyrészt a gyémánt az egyik, általunk ismert legkeményebb anyag, tehát méltón szimbolizálhatja a kapcsolat szilárdságát, másrészt pedig értékálló is, amely szintén jelképezheti a házasság örökké tartó mivoltát.

A gyémántok igazán sokfélék. Számos fajtájuk létezik színtől, tisztaságtól, karáttól és csiszolástól függően, így ha valaki gyémántvásárlásra adja a fejét, biztosan megtalálhatja az ízlésének, sőt a pénztárcájának megfelelőt, hiszen nem minden gyémánt megfizethetetlen, mivel a fent említett négy tulajdonság, azaz a 4C (color, clarity, carat, cut ) határozza meg a kő értékét.



Lássuk tehát a legfontosabb tudnivalókat a gyémántokról.





Szín, azaz color

A gyémántok árképzésének egyik meghatározó támpontja a kő színe. A gyémánt alapvetően színtelen, ezért minél fehérebb, annál értékesebb. A szín meghatározásához betűket alkalmaznak és a legtisztább D kategóriától az enyhén sárgás színezetű Z-ig terjed a skála.

A színes gyémántok – rózsaszín, kék, zöld - kivételt képeznek a besorolás alól, ám jó, ha tudjuk, hogy ezek nem mindig a természetnek köszönhetik különleges árnyalatukat, sok esetben speciális színkezelés eredményeképpen nyerik el végső megjelenésüket.

A fehér gyémántok besorolása színük szerint:

Legtisztább, első osztályú fehér szín: D, E

Nagyon fehér, tiszta fehér szín: F, G

Sima fehér: H

Enyhén elszíneződött fehér: I, J

Színezett fehér: K, L

Enyhén sárgás: M, N

Halványan sárgás: N - R

Gyengén sárga vagy sárga: S -Z

Tisztaság, azaz clarity

A gyémánt tisztasága alatt azt kell érteni, hogy a kőben találhatóak-e úgynevezett zárványok, ezek ugyanis csökkentik a gyémánt átlátszóságát, illetve befolyásolják a színét is. Attól függően, hogy a zárvány, zárványok mekkorák, hol helyezkednek el és milyen intenzitásúak hét kategóriába lehet sorolni a gyémántokat:

IF: tízszeres nagyítás alatt sem vehető észre benne zárvány – kifogástalan

VVS - VVS 1, VVS 2 nagyon-nagyon kis zárványok, tízszeres nagyítás alatt is nehezen észrevehetőek

VS - VS 1, VS 2: a nagyon kis zárványokat, csak tízszeres nagyítás alatt lehet észrevenni

SI - SI 1, SI 2: szabad szemmel még nem látható, de tízszeres nagyítás alatt már észrevehető hibák

P1: közepes zárványok, szabad szemmel is észrevehetőek, ha jól megfigyeljük

P2: a zárványok szabad szemmel is láthatók, sőt befolyásolják a gyémánt ragyogását is

P3: nagyobb és több zárvány, amelyek szabad szemmel is könnyedén észrevehetőek

Méret, azaz carat

A sokszor emlegetett karát nem mást jelöl, mint a gyémánt súlyát, ám ahogyan látjuk, a méret nem az egyetlen tényező, amely meghatározza a kő értékét. 1 ct (karát) 0,2 gramm. Mivel a természetben a nagyobb gyémántok ritkábbak, így érthető módon, minél nagyobb a kő, annál értékesebb. Ez olyannyira igaz, hogy ha megnézzük egy - azonos színű, tisztaságú és formájú - 0,95 karátos és egy 1,01 karátos gyémánt árát, akkor bizony jelentős különbséget tapasztalhatunk közöttük, holott egymás mellé téve egyformának tűnnek. Ám mivel a vízválasztó egykarátos kategóriahatár két oldalán helyezkednek el, így az áruk is eszerint fog alakulni.

Csiszolás, azaz cut

A csiszolás az a folyamat, amely során a kő megkapja a végső formáját, érvényre juttatva a gyémántra jellemző tűzet és ragyogást. Azok a gyémántok, amelyeket nem kellő szakértelemmel csiszolnak, kevésbé verik vissza a fényt és nem csillognak olyan szépen, mert a fény oldalt vagy alul „kiszökik", ez pedig nagyban befolyásolja az értéküket is. A gyémánt „tüze", azaz a fények játéka, jól látható a kő mozgatásakor.

Az, hogy milyen csiszolású gyémántot érdemes választani nagyban függ az egyéni ízléstől illetve a kor divatjától is. Manapság a kerek briliánsok a legkeresettebbek, amelyek intenzíven szikráznak, de a legnépszerűbb formák közé tartoznak a princess (négyzet), oval (ovális), marquise (kihegyesedő ovális) és az emerald (téglalap) fazonok is.



