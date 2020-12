William PostA férfi 16,2 millió dollárt nyert a lottón 1988-ban, ám egy év múlva már nem hogy semmi sem volt neki a nyereményből, hanem mínuszba került 1 millió dolláros adóssággal. Erről a kedvese is tehet, ugyanis elperelte tőle a pénz felét. De ha ez még nem lenne elég, Postot a bátyja megpróbálta egy bérgyilkossal megöletni, hogy részesüljön a nyereményből. Ugyan ez szerencsére nem sikerült, de a férfi a milliomosok életét már nem élhette tovább.

Gerald MuswagonA Super 7 Jackpoton nyert 10 millió dollárt Gerald Muswagon 1998-ban. A férfi egy hatalmas házat vett rajta, ahol állandóan bulikat tartott. Ezen kívül több autót is vásárolt, de nem csak magának, hanem a haveroknak is, őket gyakran lepte meg drága holmikkal. A nagy pazarlás azonban oda vezetett, hogy hét év után elfogyott minden pénze. Kénytelen volt kétkezi munkát vállalni egy farmon, ám valószínűleg nem tudta feldolgozni a vele történteket, és végül öngyilkos lett szülei garázsában.

Jane ParkAz edinburgh-i nő mindössze 17 éves volt, amikor négy éve milliárdos lett. Ám úgy érezte, az élete teljesen tönkrement. Jane ugyanis állandóan attól rettegett, hogy csak azért közelítenek felé az emberek, mert gazdag. Annyira nem tudott normális emberi kapcsolatokat kialakítani, hogy úgy döntött, fizet annak a férfinak, aki jár vele, egy weboldalon toborozta a jelentkezőket. A nő egyébként be is akarta perelni a lottótársaságot, amiért hagyták nyerni ennyi idősen.

Varga ZsoltKét évvel ezelőtt 48 millió forintot vihetett haza a magyar férfi. Ahogy az lenni szokott megkezdődött a luxusélet, és persze jöttek a családtagok, barátok, akiknek pénzre volt szükségük. Elég volt mindössze két hónap, hogy semmije se maradjon a férfinak. Zsolt ma hajléktalan, mert elherdálta a feleségével közös otthonukat is. Az asszony elhagyta, a gyerekei nem állnak vele szóba. Nekik is tett félre valamennyit, de végül azt is elköltötte.

Sharon TirabassiA kanadai nő 2004-ben lett 10 millió dollár boldog tulajdonosa, amit rögtön elkezdett elkölteni. Ingatlanokat, luxusautókat vett, és folyamatosan utazgatott, illetve a bulikat sem vetette meg. Hat gyerekének ugyan rakott félre valamit, amihez 26 évesen juthatnak majd hozzá, de neki semmi sem maradt fényűző életének köszönhetően. Újra dolgoznia kell, bérelt lakásban él, és autója sincs. Ám azt mondja, egyáltalán nem bánta meg a pazar életstílust, úgy véli, ennek így kellett lennie, most pedig visszatért a valóságba.

Callie RogersSzintén tinédzser volt, amikor megnyerte a lottót, Callie Rogers 16 évesen lett dúsgazdag 2003-ban. Ám ő sem tudott jól gazdálkodni azzal a 2 millió fonttal. Családjára és a barátaira is temérdek pénzt költött, de emellett szívesen vásárolgatott magának ruhákat, és a plasztikai beavatkozásokat sem vetette meg: három mellműtétje is volt. Mégsem volt boldog, mert a vagyona miatt tapadtak rá az álbarátok, és kihasználták őt, és a sajtónak is folyton fecsegtek róla. Callie emiatt depresszióval küzdött, sőt öngyilkosságot is megkísérelt. Mára semmi sincs a nyereményéből, a harmincas éveiben járó nő takarítóként dolgozik, és három gyereke van.

Abraham ShakespeareA férfi nagyon szegény volt mielőtt megnyerte a lottót, alkalmi munkákból élt, sőt lopásért börtönbe is került. Ám ezt követően valóságos csoda történt vele, 30 millió dollárt nyert. Ő viszont kivételesen nem kezdte el szórni a pénzt, vett egy nagy házat és egy átlagos autót. Csakhogy Abrahamot sem tette boldoggá a hatalmas vagyon, és állítólag visszasírta a régi időket, ugyanis állandóan kölcsön miatt nyaggatták ismerősei. Három évvel a nyereménye átvétele után azonban hirtelen eltűnt. Majd egy év után találták meg a holtestét bebetonozva. A gyanú szerint egy ismerőse végzett vele természetesen a pénz miatt.