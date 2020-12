A botrány forrása pedig nem más volt, mint a New York Times-ban, ahol december elején látott napvilágot egy olyan cikk, miszerint egyes videókon bőven 18 éven aluliak szerepelnek.

A szereplők között van olyan is, aki nem is tudta, hogy felvétel készült róla szex közben. A nap cikkéből kiderült, hogy a videókban szereplő nők karrierjét és életét teljesen tönkretette az, hogy tudtuk nélkül felvétel készült róluk, amelyet fel is töltöttek a Pornubra. Amellyel akár az ismerőseik is találkozhattak.

Sokakat még gyermekkorukban kényszerítették meztelen képek feltöltésére, de köztük van egy fiatal tinilány is, aki egy idősebb fiúnak küldött erotikus videókat, aki később feltöltötte a netre a felvételeket. A Pornhubnak pedig azért is különösen kellemetlen, hiszen az ilyen esetek szűrését a moderátorok végzik, de úgy látszik kevésnek számít az erre a feladatra szánt 80 alkalmazott.