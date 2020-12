Zimány Linda két éve szingli, akkor szakított Kedves Ferenccel, akivel het évig voltak együtt. Azt mondja, itthon csalódások érték csak a szerelemben, ezért ha vége a járványnak, baráti segítséggel Amerikában keresi majd élete szerelmét. Közösségi oldalán azt írta, neki már csak a nagy Ő kell, akivel családot alapíthat. Ezzel kapcsolatban követői azt is megkérdezték, hol és hogyan ismerkedik - írja a Blikk.

"Szerencsére éltem Los Angelesben négy évet és igazából feladtam itthon mindent az elmúlt két évben. Mindig találnak valami jelöltet az ismerősök közül, csak hát ez ugye két emberen múlik, most pedig a Covidon is. Ha vége lesz ennek, akkor igyekszem nekik esélyt adni, megér egy próbát. Nehezen ismerkedem egyébként idegenekkel, kell valami kiindulási, bizalmi pont. Ezért mindig ismerősökön keresztül keresek, itthon is" - mondta a szőke díva, aki azt is lárulta, milyen férfiak jönnek be neki.

"Keresem a belső értékeket, és a kitartó udvarolni tudó lovagokat. Előttem szép példák vannak, a nagyszüleim 62 évig voltak együtt jóban-rosszban, tényleg a halál választotta el őket, és a saját szüleim is együtt vannak. (...) Szeretnék egy kapcsolatot, ahol megoldjuk a problémákat, és nem odébbállunk..."