Régóta jó barátságot ápolt Hofi Géza Vitray Tamással, több közös műsoruk is volt. Ám kapcsolatuk hirtelen olyan szinten megromlott, hogy többet szóba sem álltak egymással. A népszerű humorista többször köszörülte nyelvét az ismert tévésen utána.

Vitray most a Spektrum YouTube-csatornáján Az első influenszerek című műsorban mesélte el, mi is történt valójában.

Úgy kezdődött, hogy a tévés meghívta barátját az Ötszemközt című beszélgetős műsorába.

„Beszélni akart velem előtte, ezért találkoztunk az újságíróklubban. Azt mondta, attól fél, hogy tőle poénokat várnak az emberek, mert ez a foglalkozása. Ha az életéről beszél, csalódni fognak a nézők. Nem tudtam megígérni neki, hogy viccelődjön végig, mert az ő élete tényleg nem volt vicces, nehéz utat járt be addig, amíg ő lett a Hofi. Megegyeztünk abban, hogy a műsor elején elmondom a nézőknek, ezúttal ne várják a tréfát" – emlékezett vissza Vitray.

A műsorban a tévés szerint semmi sértő nem hangzott el, jól sikerült a beszélgetés, ám Hofi és főnökei nem így gondolták.

„Volt két gazdája Hofi Gézának, az egyik a Mikroszkóp Színpadon Komlós János, a másik a televízióban a jóbarátom, Horváth Ádám. Vele egyébként utólag megtárgyaltuk mindezt, Komlóssal nem. Mindkettő megsértődött rám, amiért nem beszéltem velük és kértem kvázi engedélyt, járuljanak hozzá, hogy a Géza egy komoly életinterjúban részt vegyen. Azt mondták, nagyon sok kárt okozott ez a műsor Hofinak."

Ezt követően a két jó barát nem találkozott, és soha nem is beszélt többet egymással, Hofi műsoraiban pedig gyakran élcelődött Vitray Tamáson.