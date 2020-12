Öt évet élt kint Amerikában Oroszlán Szonja, ahol két orvosi egyetemen is dolgozott. Most viszont egyelőre nem tudja, hol folytatja az életét a koronavírus után.

Oroszlán Szonja is, mint sokan mások, hazajöttek a koronavírus miatt külföldről. A színésznő öt évet élt Amerikában, ahol két orvosi egyetemen is dolgozott, fiatal orvostanhallgatókat tréningezett.

Munkáját itthonról is folytatta online, de az ottani lakását nem tartotta meg.

„A munkám online folytatódik tovább, de a kinti lakásomat feladtam. Egész nyáron a Balatonról dolgoztam. A legfontosabb számomra, hogy újra együtt élek a kutyámmal, aki eddig a szüleimnél volt, és bár három-négy havonta hazajártam, most már el sem tudom képzelni, hogy bírtam ki ennyi időt nélküle" – mondta a Best Magazinnak a színésznő.

Szonja nagyon élvezte, hogy részt vehetett a Konyhafőnök című műsorban, bevallotta, nagyon hiányoztak neki a hazai ízek.

Egyelőre viszont nem tudja, hol és hogyan folytatódik az élete a járvány után, de nyitott az új lehetőségekre.

„Nyitott szemmel járok a világban, nem zárkózom el semmitől, de semmit nem teszek azért, mert valaki elvárja tőlem. A szakmámban pedig, remélem, most újabb ajtók nyílnak ki előttem" – árulta el.

Hozzátette, annak is örülne, ha állatokkal foglalkozhatna, hiszen Amerikában elvégezte az állatorvos-asszisztensi szakot.