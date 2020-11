Oroszlán Szonja a Tükör című vlogban beszélgetett Péterfi Judittal. Az interjúban a színésznő elárulta, miért tűnt el a Facebookról, valamint terveiről, munkájáról és amerikai életéről is mesélt

"Most már minden lepereg rólam, már nem olvasom a kritikákat, kommenteket. Volt egy hivatalos Facebook-oldalam, ami már nincs, már csak privát van.(...) Ezt az ajtót bezártam. Hatalmas felületet adtam magamon, ahova lehetett lődözni. De ehhez nekem nincs kedvem, ahhoz, hogy bántsanak. Adtam lehetőséget erre, ami nagyon megviselt. Gondoljanak, amit gondolnak. (...) Voltam nagyon mélyen, húsztól harmincéves koromig volt a legnehezebb, amikor bizonyítani kellett. Emberként, nőként, színészként. Ez akkora nyomás... volt, és ismert embernek is lenni, egy csomó magánéleti válsággal, meg mindennel. Az ember ekkor még nagyon érik, harminctól lehet nagyjából hátradőlni, aktívkodni, dolgozni mert akkor már nagyjából tudják, hogy ki vagyok. (...) voltam nagyon mélyen, de én ezt nem rakom, nem raktam ki. Nem sírok nyilvánosan, ezekre mindig vigyáztam. Inkább veszek egy mély levegőt. Nagyon sokat gyakorlom az elfogadást és az elengedést" – idézi a színésznőt a Blikk, aki elmondta, hogy is áll a tengerentúli színészkedéssel.

"Akkora a verseny Amerikában, hogy ha nem hívod vissza az ügynöködet 15 percen belül, hívja a másik színészt, és ennyi (...) De nem akartam kint színész lenni. Csináltam kint független filmeket, de nem azzal a céllal mentem ki, hogy színésznő legyek. Nem akarok amerikai színésznő lenni. Soha nem vágytam arra, hogy ez ilyen világszintű dolog legyen. Azért mentem el Amerikába, mert kellett a szünet. Nem szeretnék nem színésznő lenni, de ez az állatorvosi dolog nagyon érdekel."