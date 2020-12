Szandi közösségi oldalán mutatta meg magát edzés közben: otthon is tesz azért, hogy jó formában maradjon.

Szandi mindig elkápráztatja rajongóit, elképesztő hajlékonyágát is megmutatja időről időre. Most szálkás izomzatát csodálhatják meg a követői, az énekesnőt ugyanis edzés közben fotózták. Látható, hogy az edzőtermek beárása ellenére Szandi nem hanyagolja el a testmozgást, otthon is rendszeresen edz, hogy mindig a legjobb formáját tudja hozni.