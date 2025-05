Ez az az egy cipő, amire szükséged van a nyáron: ismét hódít a telitalp

A telitalpú cipő mindig is a megosztó divattrendek közé tartozott, de talán 2025 nyarán ez megváltozik. A telitalpú cipő egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy hihetetlenül kényelmes a többi magassarkúhoz képest. Bármilyen magas platformot választasz, míg az kívülről brutálisnak tűnik is , sokkal jobban kíméli a lábadat, mint egy sima tűsarkú.

A telitalpú cipő lesz 2025 nyár legnagyobb trendje!

A wedges vagy telitalpú trend visszajövetele talán a 90-es évek street style esztétikájának köszönhető. A Z-generációnál különösen megfigyelhető a 90-es évek stílusának szeretete, ami az olyan klasszikusok újragondolását eredményezi, mint a telitalpú. Talán te is észrevetted már, hogy kedvenc divatinfluenszereid, instagram modelljeid vagy pinterest képeid is a 90-es évek úgy nevezett “model off duty” stílusúak. A stílus lényege a jól szabott alapdarabok, a basic outfitek luxus hangulatú megcsavarása és a kényelmes, de szexi ruhák alkalmazása. Ebbe a stílusba tehető a telitalpú cipő is.

A telitalpú cipő tökéletessége, hogy hihetetlenül sokoldalú, nem is gondolnád, de biztosan találsz olyat, ami illik a személyes stílusodhoz. Ne csak magassarkúban gondolkodj, léteznek már papucs, mokaszin, szandál, klumpa telitalpú cipők is. Ami pedig a stílust illeti, van már bőr+ szegecs kombó bevállalósoknak, raffia és vászon a romantikusoknak, bőr az örök elegáns nőknek, gumi papucs a hétköznapi sportosoknak. A lényeg, hogy mindenki megtalálhatja a magának való telitalpú cipőt!

Stílustippek a telitalpú cipőhöz

Párosítsd egy légies, csipkés fehér nyári ruhához, különösen tökéletes, ha egy fa, bőr szegecses telitalpú cipőt választasz, mert a kontrasztok teszik egyedivé ezt az outfitet.

Vegyél fel hozzá egy jó világoskék farmer rövidnacit egy lenge felsőt vagy pólót és kész a tökéletes street style outfit.

Ha valami ünnepibb megjelenést szeretnél, válassz hozzá egy fekete egyszerű szatén ruhát, a minimalista vonalak és a chunky cipő tökéletesen ki fogja hangsúlyozni a nőiességed

Adj te is egy új esélyt a telitalpú cipőknek. A 2025 nyár trendje nem csak szexi, de kényelmes is!