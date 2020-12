Idén robbant a hír, hogy az álompárnak tartott Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter végleg szakítottak. Azóta a gyönyörű modellnek már új párja van, aki nem más, mint Nádai Anikó volt kedvese, most pedig úgy tűnik, Hagyma életébe is belépett egy új nő, méghozzá a már említett Nádai Anikó és úgy tűnik, nagyon is komolyan gondolják a kapcsolatukat.