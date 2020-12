Alig pár nap és elérkezik az év várva várt ünnepe, a karácsony, így aki még nem kezdte el beszerezni az ajdánékokat, az ünnepi vacsorához szükségez alapanyagokat vagy a szaloncukrokat, az ne késlekedjen tovább. Főleg azért sem, mert kiderült, hogy a koronavírus ellenére is nagy a kereslet idén is a szaloncukrokra, pláne a zselés ízesítésűekre, amiről, ha nem vagyunk elég gyorsak, akár le is maradhatunk.