Ugyan még egy darabig nem mehetünk edzőterembe, de hamarosan eljön az idő, amikor minden sportőrült visszatérhet a heti rendszerességgel űzött testmozgásához. Nem folytathatjuk viszont ott, ahol abbahagytuk, főleg akkor, ha nem sikerült összeszednünk elég motivációt az otthoni edzéshez. Habár az izomzatunk és a testünk valószínűleg nem épült le teljesen a kihagyott idő miatt, azért nem árt óvatosabbnak lennünk a gyakorlatokkal. Türelmesnek kell lennünk magunkhoz, és fontos, hogy tudatosítsuk, fokozatosan kell visszaállítanunk a terhelést, különben a sérülést kockáztatjuk. Ne akarjunk egyből a karantén előtti állapotba kerülni, ugyanis az agyunknak és az állóképességünknek is szüksége van a frissítésre.



UgrálásHa sok időt hagytunk ki, akkor az olyan gyakorlatokra, mint a dobogóra való ugrás, nagyon oda kell figyelnünk. Érdemesebb szimpla ugrókötelezéssel kezdeni, és fokozatosan haladni a kisebb majd magasabb dobogó felé, mintha először csinálnánk. Amint biztonságosnak és komfortosnak érezzük, visszatérhetünk az eredeti magassághoz, és persze ehhez nem szükséges olyan sok idő, mint mikor először kezdtünk rendszeres testmozgásba.

TricepszAz úgynevezett tricepsz-merülés, vagyis az a gyakorlat, amikor egy székre vagy dobogóra támaszkodva ereszted le a testedet, nagy megterhelést jelent az izomzatnak, így hosszabb kihagyás után nem szabad egyből ezzel kezdeni a tricepsz edzését. Próbáljuk a vállainkat inkább fekvőtámasszal bemelegíteni egészen addig, amíg biztonságosnak nem érezzük ezt a gyakorlatot.



HúzódzkodásEz a gyakorlat sem az ízülteteket sem az izmokat nem kíméli, főleg akkor, ha lendületet is viszünk bele. A test lengése miatt a sérülés esélye is nagyobb, erre pedig hosszabb kihagyás után meglehetősen nagy az esély. A felsőtest erősítésére számos más lehetőségünk van, de hamarosan a lendület nélküli húzódzkodáshoz is visszatérhetünk, ám akkor is érdemes a fokozatosság elvét követni.



Nehéz súlyzós emelésekUgyan a testünk nem felejt olyan gyorsan, a kifejezetten nagy súlyok bármilyen emelését érdemes elkerülni az első pár alkalommal, Több hónap kihagyást ugyanis az ízületeink és az izmaink is megéreznek, és a túlzott terheléssel szinte biztos, hogy a sérülést reszkírozzuk. Jobb, hogy ha újoncként tekintünk magunkra, és kisebb súlyokkal dolgozunk, mert a megerőltetés azzal is járhat, hogy végül még több időt kell majd mozgás nélkül töltenünk.

Amiről sose feledkezzünk megA bemelegítés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Olyankor is nagy szükség van rá, amikor rendszeresen mozgunk, de ha újrakezdők vagyunk, akkor még alaposabbnak kell lennünk. A bemelegítés során indul be a vérkeringés az izmainkba, ez pedig segít a sérülések kiküszöbölésében. A szív- és érrendszerünk dolgát is megkönnyítjük akkor, ha megfelelően felkészítjük a testünket az elkövetkezendő terhelésre. Ezzel nem szabad sietni, minden testrészt alaposan meg kell mozgatni, mielőtt belefognánk a konkrét edzéstervbe. Ne sajnáljuk az időt a testünktől, és ne érezzük feleslegesnek!