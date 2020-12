Az egykori playmate azt is elárulta, milyen lesz az idei karácsonyuk:

"Már sokszor elkapott minket az influenza, azt is nehezen viseltük. Hiába mondták, hogy a gyerekeknek nem lehet semmi bajuk, nagyon aggódtam értük is, lemerített ez az időszak. Jól tudom kezelni őket, ha lázasak, de most nehezebben viseltem, 24 órás felügyelettel mellettük voltam. Olivér egy napig volt lázas, Marci teljesen tünetmentes volt. Rajtuk extra gyorsan átment a vírus, de Petinek kétoldali tüdőgyulladása lett, nekem enyhébb. Nekem nem kellett befeküdnöm a kórházban, de sajnos a gyógyszermérgezés, amit közben kaptam, duplán megnehezítette a napjaimat, kiderült, hogy a penicillinre érzékeny vagyok" - kezdte a Kiskegyednek.

"Nagy segítség, hogy Marián, már 9 éves és sokat segített Olivérrel kapcsolatban. Ő segített ellátni a kisöccsét, reggelit készített neki, együtt nézték a mesét, én addig tudtam pihenni, gyógyulni. Idegrendszeri dolgokat is okozott nálam ez a vírus. Még most sem érzem jól magam, nem tudok rendesen aludni, pihenni. De bízom benne, hogy napról napra erősebb leszek. Edzeni, sportolni nincs erőm, nem is ajánlott. Most csak az étkezésre tudok odafigyelni, ami nagyon nehéz, mert sokszor érzem azt, hogy éhes vagyok és a szénhidrátot kívánom leginkább" - mesélte Hajnalka.