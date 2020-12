Hódi Pamela és férje, Tóth Bence a koronavírus ellenére is életük legboldogabb időszakát élik, hiszen a gyönyörű feleség szíve alatt hordja első közös babájukat. Az újdonsült házaspár már előre készül a kicsi érkezésére, tervük szerint az apuka végig bent lesz a szülőszobában.

Hódi Pamela és férje, Tóth Bence nagyon örültek, mikor kiderült, hogy úton van első közös kisbabájuk. Az anyuka és a leendő apuka is szeretné, ha Bence jelen lenne a pici születésénél, még annak ellenére is, hogy a férfi nem bírja a vér látványát.

"Alapvetően az injekciós tűtől is rosszul vagyok és a vértől is irtózom. De felszívom magam és félreteszem ezeket a rossz gondolatokat. Egy kisgyermek világrahozatala fájdalommal jár, ezért nekem is le kell küzdenem a félelmeimet. Fogni szeretném a feleségem kezét a szülőszobán és én szeretném elvágni a köldökzsinórt" - mesélte a Hot! magazinnak adott interjújában a leendő apuka.