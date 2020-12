Lilla rögtön azzal kezdi a videót, hogy 2020 elején szeretett volna teherbe esni, és szerencsére a kis Noah nagyon hamar megfogant.

"Viszonylag hamar megfogant. 2020 elejétől akartam teherbe esni. 2019 őszén elmentünk a nőgyógyászhoz, akitől megkérdeztük, hogyan is kell elkezdeni ezt a folyamatot. Azt mondta, szedjem a fogamzásgátlót, és mellette kezdjem el szedni a terhes vitamint is. Decembertől kezdtem elhagyni a fogamzásgátlót, akkor még megjött, de januárban már nem. Úgyhogy januárban össze is jött noah baba, viszonylag gyorsan, második próbálkozásra"

- kezdte Lilla, aki terhessége első trimeszteréről is mesélt.

"Hányás és émelygés az nem volt egyáltalán, és igazából semmilyen tünetem nem volt azon kívül, hogy nagyon álmos voltam. Bármikor, bármilyen napszakban, bárhol voltam, azt éreztem, hogy nekem azonnal aludnom kell"

- folytatta a kismama, aki a gátmetszésről is vallott.

"A szülés nagyon nagyon ki tudja fárasztani a női testet. Nagyon sok pihenésre volt szükségem, illetve a gátmetszés is nagyon fájt, és a fenekem is fájt. A fenékcsontom fájt a legjobban, az teljesen elmozdult, és azóta is fájdogál..."