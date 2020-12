Egyre többen építenek be természetes anyagokat a házi patikájukba azért, hogy kevésbé roncsolják a szervezetüket. A méhészeti termékek kiváló alapanyagok lehetnek többféle problémára is, legyen szó lázról, megfázásról, felső légúti fertőzésről vagy akár sebekről, horzsolásokról. A méz a gyerekek számára is közkedveltebb megoldás lehet, hiszen kellemes, édeskés íze miatt bátrabban fogyasztják, mint a különféle gyógyszereket.