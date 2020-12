A gyönyörű modell, Weisz Fanni 2020-as éve nagyon emlékezetes volt, ebben az évben váltak el férjével közös útjaik, de azóta rátalált a szerelem és sikerült édesanyjával is rendeznie a kapcsolatát.

Fanni most úgy érzi nagyon kiegyensúlyozott, aminek köszönhetően rengeteg terve van a jövőre nézve, többek között egy saját ruhamárka éltre keltése is.

„Weisz Fanni emberileg természetesen akkor is az lesz, aki volt, az pedig, hogy mit hoz a jövő, valójában csak azon múlik, hogyan tudok a lehetőségeimmel élni. Most nagyon sok a felkérésem, de a régi álmaim is szeretném elkezdeni megvalósítani. Azt gondolom, igenis fontos tervezni, most pont egy ilyen tervezési folyamatban vagyok" - mesélte a Ripostnak a modell.

Fanni korábban közösségi oldalán tanította jelelni a követőit, amire az utóbbi időben nem volt ideje, de a jövő évben ezt sem szeretné elhanyagolni.

"Már sokan kérdezték, mikor indul újra, ennek nagyon örülök, hiszen a jelnyelv az anyanyelvem, és nagyon fontos része az életemnek. Hamarosan folytatódni fog, erre ígéretet is tettem. Hétéves korom óta tanultam és gyakorlom a hangos beszédet, de miután két évig egyáltalán nem használtam, nagyon sokat felejtettem. A gyakorlást úgy kell elképzelni, hogy amit hallok, azt ugyanúgy próbálom kiejteni, mint egy idegen nyelv tanulásánál. Tanulom a hallottakat értelmezni is, ez nagyon nehéz." - mesélte izgatottan.