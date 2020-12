Még mindig újabb és újabb hírek, pletykák látnak napvilágot Diana hercegné kapcsán. Ezúttal egy dokumentumfilm állítja, egy legendás klubban mulatott a hercegné, ahol nem vetették meg a drogot és az alkoholt sem. Ráadásul egy fotó is előkerült.

Érdekes képre bukkantak a '80-as évekből Lady Dianáról, amin a hercegnő egy klubban mulat. Nem is akármilyen szórakozóhelyen, hanem a legendás Comedy Store Klubban, ahonnan rengeteg ismert humorista és színész karrierje indult, úgy mint Jim Carrey, Whoopi Goldberg és Robin Williams. Ám az érdekesség, hogy az előadások után vad after partykba csapott át a buli, ahol bőven volt alkohol és drog is – írta a Daily Mail.

Egy ilyenben bukkant fel Diana hercegnő állítólag, ugyanis egy fotót került elő, amin egy rá kísértetiesen hasonlító nő látható.

Egy hollywoodi rendező, Mike Binder azt monda, valóban ő volt ott akkor, hajnali 4-ig mulatott velük,de nagyon visszafogottan viselkedett végig.

„Robin Williams is ott volt akkor este, de ő nem látható a fotón. Mindenki, aki számított, megfordult a klubban: a Beatles, a Bee Gees. Tehát az, hogy Lady Diana is feltűnt, nem volt számunkra nagy meglepetés. Igazából mindenki Richard Pryort akarta látni" – mesélte a rendező a dokumentumfilmben.

Ám egyesek szerint az egészből semmi sem igaz, és a fotón nem is a hercegné látható, hiszen neki szőke haja van.

