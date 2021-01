Egyre többen döntenek úgy, hogy egy kutyussal osztják meg az életüket. Azonban mielőtt választanánk, milyen fajtát is szeretnénk, fontos, hogy körültekintően áttanulmányozzuk az egyes fajták jellemzőit. Figyelem! Nem minden kutyatípus illik hozzánk. Első részünkben 4 fajtát mutattunk be közelebbről: angol cokcer spániel, beagle, máltai selyemkutya és angol bulldog. Most pedig nézzünk meg újabb négy fajtát és jellemzőit!