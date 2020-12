Camilla hercegné soha nem volt egy közkedvelt személyiség a britek szemében, hiszen a többség elítéli a Károllyal folytatott viszonya miatt, amit akkor is fenntartottak, amikor Diana és Károly házasok voltak.

Kiderült azonban, hogy Camillát a saját sógornője, Anna hercegnő is utálja, bár ő nem Diana miatt. Camilla egy korábbi elmesélése alapján tudjuk, hogy a két hölgy már évtizedek óta rossz kapcsolatot ápol. Anna ugyanis annak idején túlságosan sokat legyeskedett Kamilla első férje, Andrew Parker Bowle körül.

Láthatóan jól megértették egymást, kendőzetlenül flörtölgettek, Camilla azonban ezt nem nézte jó szemmel. Nem sokkal ezután ismerkedett meg Camilla Károllyal, és úgy tűnt, a herceg el is veszi feleségül, ám a királyi család közbelépett, ezért Camilla "kénytelen volt elfogadni" Andrew Parker Bowle házassági ajánlatát 1973-ban. A viszonyát azonban továbbra is fenntartotta Károllyal, még azután is, hogy a herceg feleségül vette Dianát.

Anna hercegnő mindezt a kulisszák mögül nézte végig, és nem tudta soha megbocsátani Kamillának, hogy soha egyetlen percig sem volt hűséges az első férjéhez. Ez a mai napig feszültséget okoz közöttük, ugyanis Anna hercegnő most már nyilvánosan is elmondja a véleményét Camilláról - írja a Bors.