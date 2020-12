Kylie Jenner gyakran csinál ilyet, néhány héttel ezelőtt is megmutatta a világnak csodálatos, telt idomait. Az akkor posztolt fotója szinte felrobbantotta az internetet, ami nem meglepő, hiszen a híresség valóban sokat mutatott magából. Így tett most is, bár ezúttal annyit változtatott, hogy bikiniben, és medencéből posztolt.