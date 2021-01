Mary Zsuzsi egykor férje, Dobos Attila tavalyi infarktusa után szeretett bele Erzsóba, aki igazi társa az énekesnek, hiszen ápolja is a férfit, valamint a munkában is aktívan részt vesz.

Dobos Attilában éjfél után fogalmazódott meg, hogy soha többé nem akar Erzsó nélkül élni és ötödszörre is meg akar házasodni.

Ültem a fotelben, kettesben voltunk, és egész este csak beszélgettünk, aztán jött az éjfél, és a következő gondolat született a fejemben: "Attila, hülye lennél, ha engednéd futni ezt a nőt!" Ránéztem, és arra kértem, hogy legyen a feleségem - mesélte az énekes a Borsnak, aki minden téren megtalálta a társát.

"Erzsót az interneten ismertem meg, egy közös ismerősünk oldalán figyeltem fel rá. Láttam, hogy vannak a YouTube-on dalai. Isten áldotta gyönyörű hangja van.(...) Akkor terveztem el, hogy egyengetni szeretném a karrierjét, így találkozóra hívtam. A közös munka mellett kezdtük egyre közelebb kerülni egymáshoz, főleg azután, hogy 2020 januárjában lábon kihordtam egy infarktust. Szükségem volt egy ápolónőre, aki állandóan velem van, mert a betegségem után sajnos visszamaradt egy állandó szédülés, így nem igazán merek egyedül maradni a lakásban.

Erzsó ekkor költözött hozzám, hiszen az egyik szakmája ápolónő, így szerettünk egymásba. Bevallom, hogy először Erzsó külseje tetszett meg, nagyon csinos asszony, aztán megismertem a természetét is. Ő olyan kedves, segítőkész, alkalmazkodó, kellemes ember, hogy teljesen oda vagyok tőle. Én, aki megharcoltam Mary Zsuzsi tüzes személyiségével is, elhihetik, hogy mindent tudok a női lélekről, és most nagyon tudom értékelni a csendet és a nyugalmat."

A szerelmesek még idén, lehetőleg Attla születésnapján, vagy annak környéné szeretnének összeházaosdin, méghozzá ott, ahol Dobos Attil aszülei is egybekötötték életüket, őt pedig megkeresztelték, a budapesti Fasori református templomban.