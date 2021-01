Nem túlzás azt állítani, hogy Jennifer Lopez az egyik legdögösebb és legszexibb nő a világon, aki ötven felett is elbűvölően néz ki. Most kamerák előtt mutatta meg, hogy smink nélkül is csodásan fest.

Jennifer Lopez azon hírességek közé tartozik, akiken egyáltalán nem fog az idő. A szexi popikon 51 éves, de minden túlzás nélkül legalább huszat letagadhatna.

Nemcsak energikus, tehetséges, szép és elképesztően szexi, hanem olyan bomba alakkal rendelkezik, amit a huszonévesek is bátran megirigyelhetnének. Persze ezért rengeteget is tesz Lopez, amellett, hogy egészségesen táplálkozik, nem fogyaszt alkoholt, rendszeresen sportol és fejleszti az állóképességét.

Az egészséges életmód mellett az arcápolásra is rengeteg időt fordít, ami meg is látszik makulátlan bőrét. Lopez azon hírességek közé tartozik, akik szívesen mutatkoznak smink nélkül is, így tett a legutóbb is, amikor kamerák előtt mosta le sminkjét és mutatta meg a rajongóinak arcápolási rutinját.