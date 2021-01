Az özvegy most őszintén beszélt arról, hogyan tudták feldolgozni Szilárd elvesztését. Lucia a mai napig büszke arra, mennyien szerették a férjét. Az 59 éves özvegy mindig is imádta hivatását, ő az időjárás előrejelzésekkel kel és fekszik. Férjével is ez hozta össze még a nyolcvanas években.

"Sajnos sokszor volt az életünkben jelen a halál, a nagyszüleim elvesztése nagyon mélyen érintett, nagyon közeliek voltunk. Meghalt a kislányunk, ő 20 napot élt, utána elvesztettem az édesapámat, aztán pedig Szilárdot. Kicsit azt érzem, hogy folyamatosan acélozni kell magát az embernek..."

-mondta Lucia, aki az exkluzív interjúban lányukról is beszélt.