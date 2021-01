Gelencsér Timi, aki korábban az Exatlon Hungary versenyzője is volt, már 2 éve riporterként erősíti a produkció csapatát. Igaz, a többiek már a helyszínen vannak, de csinos hírességet a Dancing with the Stars körüli teendők még itthon tartották. Ám a mostani, isztambuli reptérről készített fotó azt bizonyítja, hogy hamarosan Timi is megérkezik Dominikára.

"Egy ideig az utolsó nagypulcsis posztom... Érdekes az utazás így covid idején, nincs meg az az igazi boldog utazós, nyüzsgő reptéri hangulat... Megfogadtam, hogy nem töltök fel maszkos képet mert nem akarok erre az egészre emlékezni ha egyszer vége lesz de szerettem volna a reptérről bejelentkezni, itt pedig muszáj... Remélem hamarosan visszakapjuk a régi életünket!" - írja a fotó mellé.