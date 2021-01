A Dancing with the Stars forgatása során is sokan találgattak azzal kapcsolatban, hogy mi lehet valójában Gabriela Spanic és Andrei Mangra között, úgy tűnik, hogy most végre lehullt a lepel.

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy a Dancing with the Stars után Andrei Mangra is azon a gépen volt, amivel Gabriel Spanic hazautazott. Azóta is mindenki azt találgatta, hogy mi van a táncpartnerek között, ám egyre biztosabb, hogy egymásra találtak.

A Best of Dancing with the Stars adásában saját maguk mondták el, hogyan tervezik tovább a jövőjüket.

"Az utolsó show előtt beszéltük meg, hogy együtt maradunk, eljövök vele Mexikóba és már két hete itt vagyok. Most még csak vakációzunk, napozunk. Kicsit táncoltunk is a nappaliban" - mondta mosolyogva a műsorvezetőknek Andrei.