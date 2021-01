Az evés örömét sokféle gyomorbaj megkeserítheti, hiszen a túlzásba vitt falatozást gyomorrontás, gyomorégés, hasgörcs, puffadás, teltségérzet és hányinger kísérheti. Persze manapság számos emésztést elősegítő tabletta kapható a patikákban, ám akik inkább a természetes megoldások hívei, azoknak az alábbi alternatívákat javasoljuk.



Menta

A menta olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek hatékonyan oldják a bélfal görcseit, így a fodormentából vagy borsmentából főzött tea segíthet az emésztési problémák megelőzésében, de az esetlegesen fellépő émelygést is eredményesen csillapíthatja.

Kardamom

A kardamom jellegzetes illatú és aromájú fűszer, amely amellett, hogy remekül illik bizonyos süteményekhez, az emésztőrendszeri panaszokkal is felveszi a harcot. Megakadályozz a puffadást, a hasgörcsök kialakulását, de a gyomorsav fellökődését is gátolja, így a túlzásba vitt ebédek, vacsorák után jó, ha elrágcsálunk néhány magot vagy főzünk egy kardamomteát.



Édeskömény

Az édeskömény az egyik legismertebb emésztést elősegítő növény, amely hatásosan felveszi a harcot az erjedési folyamatokból eredő túlzott gázképződéssel szemben. Ennek köszönhetően a belőle főzött tea csökkenti a haspuffadást, mérsékli a szélgörcsöket, de eredményes hányinger esetén is.

FONTOS! Terhes nőknek nem ajánlatos fogyasztani, mivel méhösszehúzódásokat is előidézhet.



Gyömbér

A gyömbérnek számos pozitív tulajdonsága ismeretes, ezek közül pedig csak egyik, hogy kiválóan segít mindenféle gyomorpanasz esetén, legyen szó émelygésről, puffadásról vagy hasi görcsökről. Ráadásul frissen, szárított és porított változatban, teaként, sőt kandírozva is kifejti jótékony hatását.

Manukaméz

A manukaméz talán az itthon legkevésbé ismert ellenszere a gyomorpanaszoknak. Az új-zélandi teafa virágából készült sűrű nektár azonban nagyon kedvezően hat az emberi szervezetre és egészségre. Gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, így egy teáskanálnyi méz étkezés után valamint egy teáskanálnyi lefekvéskor csodákat tehet gyomorpanaszok esetén - sőt még a gyomorfekély gyógyításában is eredményesen alkalmazható.