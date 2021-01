"Hosszabb idő volt a veszteségünk feldolgozása, de azt gondolom, ma már elfogadtuk és megtanultunk együtt élni vele. Feldolgozni valószínű, soha nem fogjuk, de ma már nyugodt, kiegyensúlyozott az életünk. Ez a típusú gyász már nem olyan, mint korábban. Régebben, ha jöttek az ünnepek, mindig fájdalom öntött el bennünket, most már amolyan melegségérzetet ad, ha a férjemre gondolunk, akár a születésnapja kapcsán, vagy ha állunk a sírjánál a temetőben. Gyakran érezzük úgy, Gábor a mai napig velünk van, támogat minket" - mondta Zavadszky Mónika a Blikknek, aki arról is beszélt, hogyan birkózott meg ikerfiai - a ma már 21 éves Norbert és Roland - nevelésével.

"Gondoskodni kellett róluk, nevelni és támogatni őket. Ez hatalmas felelősségel járt, ugyanakkor motivált is, hogy mindig többet tegyek. Ma már azt gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy sikerült, mert nagyon szuper felnőttek lettek, biztos vagyok benne, hogy az apukájuk is elképesztően büszke lenne rájuk. Ahogy én is az vagyok.Kicsit meg is könnyebbültem az elmúlt években, amikor már érezhettem, sínen vannak, bár valószínű, egész életemben aggódni fogok miattuk. Egyre kevesebb feladatot kell megoldanom velük kapcsolatban, sokkal inkább partnerek és támogatnak. Érdekes, amikor kezelnem kellett a napi terheket, akkor nem éreztem a fáradtságot, ezzel csak mostanában szembesülök, amikor már nincsenek."