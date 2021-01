Az aspeni síparadicsomból jelentkezett be Vajna Timi, fiatal, sármos kedvesével, Zolival. Ez kiakasztotta a követőit, többen azzal vádolták, hogy nem is gyászolja Andyt, nem is volt szerelmes belé. Timi nyílt levélben reagált a vádaskodásokra:

"Most, január 20-án lesz két éve, hogy az angyalokhoz költözött. Az iránt érzett szeretetem soha nem fog elmúlni és minidg gondolok rá, senki sem tudja a helyét a szívemben elfoglalni. Egy évig depresszióba estem és tisztelettel gyászoltam, illetve gyászolom a mai napig, az egyik legjobb barátom segített ki belőle, aki szintén imádta és tisztelte Andyt. Mindenkinek egy élete van, és muszáj továbblépni, különben öngyilkos lesz. Az Instagram nem mutatja a belső érzésünket és fájdalmunkat, az csak egy kirakat" - idézi Vajna Timit a Borsonline-t, akik Timi legjobb barátnőjét Baranyi Rozit is megkeresték a nyilatkozattal kapcsolatban.

Rozi is igazolta, hogy Timi valóban nagyon nehezen élte meg az elmúlt időszakot:

"Tény és való, hogy Timi nehezen élte meg férje elvesztését. A gyász feldolgozásában új párja, Zoli nagyon sokat segített, nem hiába, hogy megismerkedésük óta éjt napallá téve együtt vannak. Ő az a bizonyos legjobb barát, akire Timi is utalt. Zoli nem csak Timit, hanem Andyt is jól ismerte, ráadásul komoly családi háttérrel rendelkezik, úgyhogy szerintem méltó utódja lehet Andy Vajnának."