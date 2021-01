Világéletemben űztem valamilyen sportot, nem a külsőm miatt, hanem azért, mert mozgás nélkül nem is tudnék élni. A rendszeres sport meghozza gyümölcsét és a test elkezd átalakulni, formásodni, izmosodni. Aztán ahogy sorban születtek a gyerekek, fontossá vált számomra, hogy édesanyaként se veszítsem el a fittségemet. Akkor kerültem közelebb a tudatos test építéshez, hosszú évek óta így tartom formában magam.

– írta a közösségi oldalán Szandi, aki kirobbanó formában van.

Titkát a követőivel is megosztotta, sőt akiknek kedve támad az énekesnővel együtt is tornázhat, hiszen Szandi egy videóbejezgyést is közzétett az Instagram oldalán.-Írta a Ripost.