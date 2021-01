Csatlakozott az Exatlon stábjához Gelencsér Tímea, és hamarosan a képernyőn is feltűnik. A sztár ezúttal sokkal tudatosabban pakolt be, és nem feledkezett meg egy nagyon fontos dologról: a görkorijáról.

A Dancing with the Stars különkiadása miatt nem tudott az Exatlon stábjával együtt kiutazni Dominikára Gelencsér Tímea. Ám most csatlakozott hozzájuk, és hamarosan feltűnik a képernyőn is.

„Nagyon jól érzem magam újra itt. Nagyon hiányzott az Exatlon-életérzés, hogy minden nap új izgalmak várnak, minden nap valami új történik, és váratlan fordulat jön. Mindent lehet mondani, de hogy monoton, azt nem, hiába megyünk minden nap ugyanúgy a pályára forgatni, minden nap nagyon más és nagyon izgalmas" - árulta el a Ripostnak.

Ám hozzátette, nem könnyű hónapokig a családja, a barátai és a kiskutyája nélkül élni.

„Mint az elmúlt két évben is, a családom és a barátaim fognak a legjobban hiányozni, illetve Licsi kutyám. Emellett a vezetés és a magyar ételek. Róluk a legnehezebb lemondani, amikor távol vagyok, mert otthon annyira természetes és alap, hogy ott a családom, össze tudok futni bárkivel, hogy a kutyámmal játszom, így mindig nehéz az elszakadás. Az első hónapot eddig mindig jól bírtam, általában a második hónaptól jelentkezik igazán a hiányérzet."

Timi most már sokkal felkészültebben vágott neki a nagy kalandnak, tanulva az eddigiekből, idén egyéb fontos dolgok is bekerültek a bőröndjébe.

„Felkészültem a versenyzőkből, összeraktam a szettjeimet, hogy mit szeretnék magammal hozni. Most már a tavalyi év tapasztalata is segített, sokkal praktikusabban csomagoltam, hoztam magammal görkorit például, ha nagyobb távolságot kellene gyalogolni, akkor azt gyorsabban megtegyem, ételhordó dobozokat, amiben praktikusabban tudok pakolni, de került a bőröndömbe például gluténmentes palacsintapor is. Szóval igyekeztem úgy pakolni, hogy még komfortosabban érezzem magam távol az otthonomtól"